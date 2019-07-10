ADANA Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Serkan Koca(36), bıçaklanarak öldürüldü. Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73061 Sokak'ta meydana geldi. Gece sokakta yürüyen Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların kavgayı fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA