Adana Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı

Şehit polis memurunun 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalandı

Adana'da, 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın korsan gösterisine müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Yeli'nin 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan katil zanlılarından firari sanık Osman Işıklı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Çukurova Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşlarının 6 Kasım 2016 tarihinde düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girip kaçarken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli, karanlık sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polislere ateş açan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer zanlısı Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa da 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 14 sanık ise serbest bırakılırken haklarında hüküm verilen firari sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan hakkında tutuklama emri verildi.

14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari sanık Osman Işıklı, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta saklandığı evinde önceki gün yakalandı. Polis memuru Mustafa Yeli'nin şehit edildiği sokak gösterisinde çevreye pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen Osman Işıklı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Işıklı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA