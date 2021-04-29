Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor
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Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor

Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Sağlık

ADANA Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, aşının hastalıklara karşı tarihte bilinen en etkili yöntem olduğunu vurgulayarak, "Günde ortalama bin kişi aşılıyoruz.

ADANA Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, aşının hastalıklara karşı tarihte bilinen en etkili yöntem olduğunu vurgulayarak, "Günde ortalama bin kişi aşılıyoruz. Sabah 08.00'den 00.00'a kadar randevularımız açık. Vatandaşlarımız iftarlarını yaptıktan sonra rahatlıkla gelebilirler" diye konuştu.

24-30 Nisan tarihlerini kapsayan 'Aşı Haftası' nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Demir, hastalıklardan korunmak için tarihte bilinen en etkili yöntemin aşı olduğunu vurguladı. Dr. Demir, Covid-19 aşılamalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Hastanede 25 aşı odasının bulunduğu aktaran Dr. Demir, aşı stok takibinin yapılabilmesi için randevu sistemine bağlı aşı odaları açtıklarını ve vatandaşları aşıladıklarını belirtti. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde günde ortalama bin kişi aşıladıklarını aktaran Dr. Demir, "Sabah 08.00'den 00.00'a kadar randevularımız açık. Vatandaşlarımız iftarlarını yaptıktan sonra rahatlıkla gelebilirler" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ BULDUKLARI AŞIYI VURDURSUNLAR'

İlk doz aşısını olmaya gelen Ahmet Türkkaya (56) aşı olmayanlara tavsiyede bulundu. Türkkaya, "Vatandaşlarımız buldukları aşıyı olsunlar. Önemli olan aşıya ulaşabilmek. Aşıyı bulamayan bir sürü ülke var. Aşıları bir sürü emek harcayarak üretmişler. Komple teorileri üretmeye gerek yok. 'yok aşılar kısırlık yapıyor, yok çip takılıyormuş' gibi uydurmasyonlara aldırmayın. Aşı vurulduğum için aşıyı bulanlara ve getirenlere teşekkür ederim" diye konuştu.


Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor
Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor
Adana Şehir Hastanesi'nde günde bin kişi aşılanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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