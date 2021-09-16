Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne dostu", "Bebek dostu" ve "Yeni doğan dostu" hastane seçildi

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Anne dostu", "Bebek dostu" ve "Yeni doğan dostu" hastane seçildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, başarılarından dolayı Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve hastane personelini tebrik etti.

Anne ve bebek sağlığının korunması konusuna çok önem verdiklerini dile getiren Nacar, "2 yaşına kadar anne sütünün verilmesini, gebelik boyunca annelerin yakın takip edilmesini, doğumlarında güvenilir bir şekilde yapılmasını çok önemsiyoruz. Bu noktada ilimizde doğum yapılan tüm hastaneler 'bebek dostu hastane' fakat Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu noktada 3 unvanı içinde barındıran tek hastanemiz oldu. Gayretlerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da, hastane personeline başarılarından dolayı teşekkür etti.