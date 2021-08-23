Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)

Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş - Haberler | Güncel

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana'nın Saimbeyli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırları yakınlarındaki Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırları yakınlarındaki Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangının 50 hektarlık alanda etkili olduğu kaydedilirken, söndürme çalışmalarına 3 helikopter 20 arazözle karadan köylülerin de aralarında olduğu 250-300 kişilik bir ekip katıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.


Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş

HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adem Murat Yücel Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can İrem Derici Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana Saimbeyli'de orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:11:36. #1.14#

title