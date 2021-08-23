Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana'nın Saimbeyli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırları yakınlarındaki Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırları yakınlarındaki Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangının 50 hektarlık alanda etkili olduğu kaydedilirken, söndürme çalışmalarına 3 helikopter 20 arazözle karadan köylülerin de aralarında olduğu 250-300 kişilik bir ekip katıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş