Adana röntgen filmi ve şampuan kutusuyla evlerin kapısını açan 3 kadın yakalandı

11.10.2019 10:46

Röntgen filmi ve şampuan kutusuyla evlerin kapısını açan 3 kadın yakalandı

Adana'da evlerin kapısını röntgen filmi ve şampuan kutusuyla açarak soyan 1'i hamile 3 kadın hırsız, suç üstü yakalandı.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmana giren 3 kadını gören vatandaşlar, polisi aradı. Adrese gelen ekipler, kadınları çatı arasında gizlenirken yakaladı. Başak K. (24), Kiraz K. (25) ve Kader Ç. (18) oldukları belirlenen kadınların, 5'inci kattaki daireye girerek hırsızlık yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 3 kadının, evlerin kapılarını röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları öğrenildi. Şüphelilerden Kader Ç.'nin 3 aylık hamile olduğu, tutuklu bulunduğu cezaevinden bu nedenle ev hapsi verilerek salıverildiği belirlendi. Çok sayıda sabıka kayıtları bulunan kadınların haklarında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu da tespit edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Başak L. ve Kiraz K. tutuklandı. Kader Ç. ise ev hapsi verilerek, salıverildi.

Kaynak: DHA