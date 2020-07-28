ADANA Prof. Dr. Koluman Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin
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ADANA Prof. Dr. Koluman Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin

Prof. Dr. Koluman: Koyu renkli kurbanlıkları tercih edinADANA Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

28.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:35

Prof. Dr. Koluman: Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin

ADANA Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, koyu renk dokusuna sahip olan koyun ve keçilerin, açık renklilere kıyasla et kalitesinin daha iyi olduğunu belirterek, "Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların koyu renk dokusuna sahip olan hayvanları tercih etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nazan Koluman, bu canlıların et kalitesinin daha iyi olduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucu bu kalitenin bilimsel olarak da kanıtlandığını dile getiren Koluman, güneşi daha etkili alan koyu renkli hayvanların etinin 'mermerimsi' olarak tabir edilen yağ dağılımına sahip olduğunu kaydetti. Koluman, "Bu da etin lezzetini doğrudan etkiliyor. Pişirim sırasında yağlar etin içinde eridiği için daha lezzetli oluyor" dedi.

İNSANLARDA DA AYNI DURUM GEÇERLİ

Koyun ve keçilerin yanı sıra diğer hayvanlar ve insanlardan da örnekler veren Prof. Dr. Koluman, şöyle devam etti:

"Afrika'da güneşin etkisi çok yüksek ve çok yoğun. O bölgede bulunan insanların kas yapılarının daha güçlü olduğu ve uzun menzilli yarışlarda daha iyi olduğu ortada. Aynı durum yarış atlarında da görülür. Koyu renkli atlar, açık renkli atlara göre daha iyidir. Bunun sebebi hayvanın vücudundaki pigmentasyonu. Eğer koyuysa o canlı, özellikle çok sıcak, çok kurak ve çevre koşullarının çok olumsuz olduğu coğrafyalarda çok uzak meralara gidebilir, çok farklı otları yiyerek beslenebilir. İnsanlarda da ayın durum geçerli. Beyaz tenliler güneşten çok etkilenip, ciltlerinde yanıkları olur. Daha esmerler ve koyu tenliler güneşten daha az etkilenir."

MOR KOYUN TAVSİYE EDİYORUZ

Bölgenin en büyük hayvan tüccarlarından Mehmet Şahin ise koyu renk dokusuna sahip olan ve 'mor' olarak adlandırılan kurbanlıkların, beyaz renkli koyunlara göre et kalitesinin daha iyi olduğunu onaylayarak "Biz bile mor koyunları kurbanlık olarak kesiliyoruz. Vatandaşlarımızın da mor koyun kesmesini tavsiye ediyoruz. Mor koyun tüm otları yer, beyaz koyunlar otu seçerek yiyor. Etin kalitesi bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kurbanlık almaya gelen Hakan Tanyer ise seçtiği mor koyuna 2 bin 450 lira ödeyerek, "Mor koyunu tercih ettik, beyazlara göre eti daha lezzetli, yıllardır mor koyun keseriz" diye konuştu.

ADANA Prof. Dr. Koluman Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin

Kaynak: DHA

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