ADANA Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti
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ADANA Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar ettiADANA'nın Kozan ilçesinde Fatih Cengiz (40), evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide, kızları Kader ve Husne Cengiz'i vurdu.

30.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:20

Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde Fatih Cengiz (40), evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide, kızları Kader ve Husne Cengiz'i vurdu. Kader ve Husne Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, Cengiz başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başlayan Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide ile kızları Kader ve Husne Cengiz'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kader ve Husne Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Cengiz'in, eşi ve kızlarını vurduktan sonra başına dayadığı aynı tüfeği ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Cengiz ile kızları Kader ve Husne Cengiz'in cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA

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