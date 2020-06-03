Adana Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralıADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kozan-İmamoğlu Karayolu Deliçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ziya Tokcan (66) yönetimindeki 01 VA 172 plakalı traktör ile Ali Ocak (48) idaresindeki 44 FE 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim G. (13), Ahmet Mulla T. (18), Ahmet T. (24), Itır K. (22), Musa G. (16), Neslihan Y. (40), Tufan Y. (14) ve Türkan G. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ziya Tokcan, hayati tehlikesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA