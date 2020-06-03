Adana Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralıADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

03.06.2020 02:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:31

Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kozan-İmamoğlu Karayolu Deliçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ziya Tokcan (66) yönetimindeki 01 VA 172 plakalı traktör ile Ali Ocak (48) idaresindeki 44 FE 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim G. (13), Ahmet Mulla T. (18), Ahmet T. (24), Itır K. (22), Musa G. (16), Neslihan Y. (40), Tufan Y. (14) ve Türkan G. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ziya Tokcan, hayati tehlikesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Haber
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı Haber
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Donald Trump Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Kabak Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Adana Otomobil ile traktör çarpıştı 10 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 02:32:20. #1.14#
title