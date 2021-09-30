Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana'daki yangınlarda yanan alanları inceledi

İMAMOĞLU, ADANA (AA) - Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana'nın Sarıçam, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge Müdürü Yılmaz'ın, Sarıçam, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulunduğu belirtildi.

Yangında zarar gören ağaçların ekonomiye kazandırılacağını belirten Yılmaz, yeniden yeşillendirme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Yılmaz, açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar sınırlarımız içerisinde 9,5 milyon fidan dikerek yine geleceğe nefes olacağız. Ağaçlandırma çalışmaları için bölge müdürlüğümüz fidanlıklarında ürettiğimiz yeterli sayıda fidanlarımız bulunmaktadır."