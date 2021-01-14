Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

14.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:20
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli'yi Kayseri'ye bağlayan Gezbel ve Kurubel geçitleri ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, kapanan geçitleri açmak için çalışma başlatırken, ilçe merkezinde de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulurken, yağış devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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