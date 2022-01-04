Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında, Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi yapıldı.
ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında, Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi yapıldı.
Adana Valiliği himayesinde Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Bu kapsamda, Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tarihi Taş Köprü üzerinde lazer gösterisi düzenlendi.
Vatandaşlar, köprü üzerinde yapılan lazer gösterisini izledi.
Tarihi Taş Köprü üzerine gelen çok sayıda vatandaş, etkinliği cep telefonuyla görüntüledi.
Etkinliğe katılan Adana Valisi Süleyman Elban, gösterimi izleyen vatandaşlarla sohbet etti.
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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