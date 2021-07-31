Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü

Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

ADANA'da 4 ilçede art arda çıkan orman yangınları, 72 saatte tamamen söndürüldü.

ADANA'da 4 ilçede art arda çıkan orman yangınları, 72 saatte tamamen söndürüldü. Binlerce dönüm alanın kül olduğu orman yangınlarıyla ilgili bir taraftan soruşturma yürütülürken bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Kentte, 28 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki toplam 20 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alındı. Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı. İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı. Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangın söndürmede güçlük yaşanırken, Aladağ ilçesi Pos mevkisindeki yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında tamamen çembere alıp, söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Kentte böylece 72 saat sonra 4 ilçedeki yangınlar, tamamen söndürülmüş oldu. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilirken, zarar gören binlerce dönüm alanda hasar tespit çalışması yapılıyor. 

Öte yandan İmamoğlu'nun Otluk ve Camili 2 köyünde yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi. 


- Adana
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan yaşlı vatandaş duygularını gözyaşları arasında anlattı
Eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan yaşlı vatandaş duygularını gözyaşları arasında anlattı
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Ecem Güzel Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:49:45. #1.16#

title