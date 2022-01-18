Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı - Haberler
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Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Haberler | Güncel

ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ADANA (DHA) - ADANA'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan Kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı.

Kentin Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde başlayan Kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen Kar, ilçe merkezlerini beyaza büründü. İlçe esnaflarından bazıları kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açmamayı tercih ederken, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Bazı köy yoları yağış nedeniyle kapanırken, elektrik kesintileri de yaşandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Meteorolojinin verilerine göre ilçelerde yarın da kar yağışının devam edebileceği öğrenildi.


- Adana
Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, kar, Güncel, Haber

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