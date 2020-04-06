ADANA Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildiADANA'da Mısır Çarşısı'nda bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 70 bin TL değerinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirdi.

Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

ADANA'da Mısır Çarşısı'nda bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 70 bin TL değerinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinin tezgahlarında yapılan aramada, piyasa değeri 70 bin TL olan değişik markalarda gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 23 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA