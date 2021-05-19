Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Çotanak Spor Kompleksi (Drone kamera) İstiklal Marşı okunması GİRESUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Çotanak Spor Kompleksi (Drone kamera)

İstiklal Marşı okunması GİRESUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Çotanak Spor Kompleksinde de 19.19'da ışıklar yakılırken, statta İstiklal Marşı çalındı.

Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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