Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Çotanak Spor Kompleksi (Drone kamera) İstiklal Marşı okunması GİRESUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Çotanak Spor Kompleksi (Drone kamera)
İstiklal Marşı okunması GİRESUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Çotanak Spor Kompleksinde de 19.19'da ışıklar yakılırken, statta İstiklal Marşı çalındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak