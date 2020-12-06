Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

06.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:24

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde 10 noktada denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde durdurulan araçların sürücülerinin belgelerini inceleyen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde çalışanların evraklarını da kontrol etti.

Osmaniye belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak, park ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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