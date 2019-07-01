ADANA Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinin Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim vaatlerinden biri olan makam aracını dar gelirli çiftler için gelin arabası olarak kullanılması uygulamasını başlattı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi makam aracını kullanmayacağını ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere gelin arabası olarak tahsis edeceğini söyleyen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, vaadini gerçekleştirdi. Başkan Aydar, seçildikten sonra tasarruf çalışmalarına makam aracından başlamış ve kendisine ait otomobile binmeye başlamıştı.

Hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü ve devam edeceğini belirten Başkan Aydar, Belediyemizi maalesef borç batağında devraldık ama kesinlikle bu bizlerin gözünü korkutmuyor ve bu borcun altına sığınmıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Bizler son beş yılda yapılmayanı 3 aya sığdırdık ve hızımızı kesmeden hizmetlere devam ediyoruz. Tasarrufa ben ve çalışma arkadaşlarım makam arabalarımızdan başladık. Artık fuzuli, iş dışında hiç kimse makam aracı kullanmayacak. Belediyede bulunan tüm araçlar sadece belediye personelinin değil aynı zaman da Ceyhanlı hemşehrilerimizindir. Bizler hemşehrilerimize hizmet etmek için varız. Bundan sonra tüm araçlarımız halkımızın aracıdır ve halkımızın hizmetindedir dedi.

'VATANDAŞIMIZIN ŞOFÖRÜ OLURUM'

Makam aracının ekonomik durumu yerinde olmayanların ve gelin arabası bulamayanların hizmetinde olduğunu kaydeden Başkan Aydar, Aracı gelin arabası olarak süslenmiş halde veriyoruz. Vatandaşlarımız şoför bulamaz ise gerekirse şoförlüğünü bile bizzat ben yaparım. Bizler vatandaşlarımızı memnun etmek ve onların isteklerini yerine getirmek için bu göreve talip olduk. Sağ olsunlar bizi bu göreve layık gördüler ve seçtiler. Halkımızın güvenini kesinlikle boşa çıkarmayacağız dedi.

Kaynak: DHA