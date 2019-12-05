: Adana kebabı nasıl hazırlanır?

05.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Adana. Adana'nın doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, kebabın şehrinde bu eşsiz lezzetin yapımıyla ilgili merak edilen her şeyi yerinde öğrendi. İşte meşhur Adana Kebabının yapım aşaması…

Haber Videosu