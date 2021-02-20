Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasını yalanladı
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasını yalanladı

20.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:47
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasını yalanladı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntünün çekildiği alanda incelemede bulunulduğu belirtildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki ıskarta ve döküntü meyvelerin toplandığı, yaklaşık 4-5 ton ürünün bulunduğu alanın gıda ekiplerince incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetim sonucunda, narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek, temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biyogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği belirlenmiştir. Ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı, insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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