ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
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ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Büşra K., kavga ettiği Fas uyruklu Naime E.'yi bıçakla elinden ve boynundan hafif şekilde yaraladı.

ADANA'da Büşra K., kavga ettiği Fas uyruklu Naime E.'yi bıçakla elinden ve boynundan hafif şekilde yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta meydana geldi. Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Büşra K., Naime E.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve elinden yaralanan Naime E., buradan kaçarak aynı mahallede bir tanıdığının evine sığındı. İhbar üzerine Naime E.'nin sığındığı eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Naime E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan şüpheli Büşra K.'yı olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI - Haberler
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