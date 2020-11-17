Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan ziyaret

17.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:25
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan ziyaret

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ile tesiste incelemelerde bulunan Çintimar, bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, seyir tribünü, voleybol ve basketbol sahası, fitness salonu, masa tenisi alanı kompleksin Adana için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Başkan Yardımcısı Bilal ile badminton oynayan Çintimar, salondan ayrılmadan önce beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri ile kısa süre önce kapılarını açan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi pandemi nedeniyle ilk etapta yüzde 30 kapasite kuralı ile haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ise erkeklere hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

İlgili Haberler

Başkan Tekin İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'i ziyaret etti
Başkan Tekin İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'i ziyaret etti
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir'i ziyaret etti
DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna'dan Çatak'a ziyaret
DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna'dan Çatak'a ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Teoman Tarkan Mert Fırat Sinan Akçıl
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:28:34. #1.15#
title