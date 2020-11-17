Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan ziyaret

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ile tesiste incelemelerde bulunan Çintimar, bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, seyir tribünü, voleybol ve basketbol sahası, fitness salonu, masa tenisi alanı kompleksin Adana için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Başkan Yardımcısı Bilal ile badminton oynayan Çintimar, salondan ayrılmadan önce beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri ile kısa süre önce kapılarını açan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi pandemi nedeniyle ilk etapta yüzde 30 kapasite kuralı ile haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ise erkeklere hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven