ADANA "Engelli Fatih öldü, 4 yıllık aşkı Liberyalı Pinky'nin haberi olsun" "Engelli Fatih öldü, 4 yıllık aşkı Liberyalı Pinky'nin haberi olsun"ADANA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk'ün (35) ailesi, Fatih'in ölüm haberinin 4 yıldır büyük aşk yaşadığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser'e (26) ulaştırılmasını istedi.

"Engelli Fatih öldü, 4 yıllık aşkı Liberyalı Pinky'nin haberi olsun"

ADANA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk'ün (35) ailesi, Fatih'in ölüm haberinin 4 yıldır büyük aşk yaşadığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser'e (26) ulaştırılmasını istedi. Fatih'in ağabeyi Davut Öztürk, "Kız arkadaşı ölüm haberini duydu mu bilemiyoruz. Biz kendisine ulaşamadık, onun bulunduğu yerde internet ve iletişim sorunu var. Ona Fatih'in öldüğü bildirilsin istiyoruz" dedi.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi ancak Pinky M. Prosser Türkiye'ye gelemedi. Çiftin, sorunun çözümü için yaptığı tüm girişimler, sonuçsuz kaldı. Sevgilisine kavuşmak ve iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen Fatih Öztürk, dün gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZ ARKADAŞINA ULAŞAMADIK

Kardeşini mezarı başında ziyaret eden ağabeyi Davut Öztürk (40), "Ölümü aniden oldu, hiç beklemiyorduk. Evde nefes alamayınca hastaneye götürdük, 20 dakika sonra ölüm haberini aldık. Hayalleri vardı, evlenmek istiyordu. Kız arkadaşı ölüm haberini duydumu bilemiyoruz. Biz kendisine ulaşamadık, onun bulunduğu yerde internet ve iletişim sorunu var" dedi.

Kaynak: DHA