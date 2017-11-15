Adana Emniyet Müdürü Yıldız'a Ziyaretler
Adana'nın merkez Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ile Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Yıldız'ı ayrı ayrı ziyaret etti.
Adana'nın merkez Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ile Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Yıldız'ı ayrı ayrı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sarıçam Kaymakamı Kayhan ve Ceyhan Belediye Başkanı Boydak yaptıkları ziyaretlerde, Emniyet Müdürü Yıldız'a ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi.
Yıldız da kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması yolunda, ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye kararlı olduklarını belirtti.