ADANA Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı
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ADANA Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandıADANA'DA durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

13.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:21

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı

ADANA'DA durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde meydana geldi. Gelincik Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendiği plakasız motosikletliyi durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikleti bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Motorize polis ekiplerinin kısa süreli araması sonucu kaçan sürücü ara sokaklarda yakalandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün polisten ehliyeti olmadığı için kaçtığı öne sürüldü. Yakalanan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin motosiklet üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucu motosikletin düz kontak yapılarak çalıştırıldığını tespit edildi.

ADANA Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı

Kaynak: DHA

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