Adana Demirspor - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 17. haftanın maçları bugün devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Menemen Spor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?