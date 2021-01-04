Adana Demirspor - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 17. haftanın maçları bugün devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Menemen Spor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Menemen Spor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Adana Demirspor - Menemen Spor maçı 4 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Adana Demirspor - Menemen Spor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4Akanallarında yayınlanacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Adana'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
GÖKHAN MEMİŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
UYGAR BEBEK(2. Yardımcı Hakem)
ERHAN KUTLU(Dördüncü Hakem)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
ALİ ATASEVER(Temsilci)
AYKUT TURAN(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)