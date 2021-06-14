Adana Demirspor ile TCDD kan bağışı kampanyası düzenledi

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor Kulübü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü 'İyilik Bizim Kanımızda Var' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.