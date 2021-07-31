Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
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Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında

Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

ADANA'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

ADANA'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

Kentte, 4 gün önce Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki 20 ayrı nokta çıkan yangınlar, kontrol altına alındı. Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı. İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı. Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

HIZI KESİLDİ

Aladağ ilçesi Pos mevkisinde 4 gündür devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Bu yangının da kısmen kontrol altına alındığı, rüzgarın etkisiyle büyümemesi halinde kısa sürede tamamen söndürülebileceği bildirildi.


- Adana
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana'daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik

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