Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde ormanlık alanda, akşam saatlerinde yaklaşık 3 hektarlık Kızılçam Ormanlık alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 2 dozer ve 1 greyder gönderildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesine giden yolu trafiğe kapattı. Yangın hala kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Adana'nın Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkiindeki orman yangını devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopter ile yapılan müdahaleye ara verildi. Yerleşim yerinin uzağındaki kayalık kesimde devam eden orman yangınına 25 arazöz, 6 iş makinesi, 13 su tankı ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğü henüz açıklanmadı. Müdahalenin karadan devam ettiği ancak bölgenin kayalık olduğu için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA