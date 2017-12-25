Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen tutuklu sanık Mustafa Fatih İ'nin yargılanmasına devam edildi.



Mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Fatih İ. suçlamaları kabul etmeyerek "mahrem imam" olmadığını savundu.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaa için sanığa süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mart 2018'e erteledi.