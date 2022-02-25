Adana'daki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adana'daki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

AA, Yusuf Tunur - Güncel
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Adana'daki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 25 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 25 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Şahin Özbilen Mahallesi Özmen Sokak'ta 18 Şubat'ta evinin önünde tabancayla yaralanan Yılmaz Kımızoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, Ü.H. ve S.C. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 18 Şubat'ta evinin önünde tabancayla ağır yaralanan Yılmaz Kımızoğlu hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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