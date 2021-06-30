Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da, Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde Mustafa Ok'u (56) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı ileri sürülen zanlı İ.T'yi (16) yakaladı.

Zanlı, amcası İsmail T. (42) ile maktul Mustafa Ok arasında husumet olduğunu ileri sürdü.

Ekipler, bunun üzerine amca İsmail T'yi de azmettiricilik iddiasıyla gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T. tutuklandı, amcası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İ.T'nin tabancayla ateş edip kaçması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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