Adana'daki cinayet davası sanığına 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

24.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:56

Adana'da iki kişinin öldürülmesi, bir kişinin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki sanığın hapis cezasına çarptırıldığı davada, beraat eden ve Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Haziran 2012'de Zorap Süleyman (27) ile Ahmet Nair'in (27) silahla vurularak öldürülmesi, Civan K'nin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan sanıklardan Fırat Bora'ya 24 yıl, Süleyman Sarı'ya ise 14 yıl hapis cezası verilmesine, Metin S. ile Mithat S'nin ise beraatine yönelik kararı onadı.



Beraatine karar verilen Murat Bora ile ilgili kararı, sanığın hapis cezası verilen kardeşi Fırat ile "fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği" gerekçesiyle bozan Yargıtay, Bora'nın müşterek fail olarak müebbet hapisle cezalandırılması ve verilecek cezada haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti.

Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Yargıtayın kararı üzerine Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan ve geçen celse tutuklanan sanık Murat Bora'nın, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun devamını istedi.

Sanık Bora ise suçlamayı reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Bora'yı, Zorap Süleyman'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığa verilen bu hapis cezasını, haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 13 yıl 4 aya indiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay



Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 30 Haziran 2012'de iki grup arasında çıkan kavgada, Zorap Süleyman ile Ahmet Nair tabanca ve av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Ölenlerin morga kaldırıldığı hastanede çıkan kavgada da Civan K. bıçakla yaralanmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan Fırat Bora "kasten öldürme, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 24 yıl, Süleyman Sarı, "kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan" 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Murat Bora hakkındaki beraat kararı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuştu.

Kaynak: AA