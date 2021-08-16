Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı
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Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı

Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da Seyhan Nehri'nin yüzmenin yasak olduğu bölümünde suya giren kişi, dalgıç polislerce kıyıya çıkarıldı.

Adana'da Seyhan Nehri'nin yüzmenin yasak olduğu bölümünde suya giren kişi, dalgıç polislerce kıyıya çıkarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinden geçen Seyhan Nehri'nde yüzen kişiler olduğu ihbarını alan polis, bölgede çalışma başlattı.

Polisin, nehrin bu bölümünde suya girmenin "tehlikeli ve yasak olduğu" ikazlarının ardından yüzen kişiler kıyıya çıktı. Mehmet K. ise ikazlara rağmen nehirde yüzmeye devam etti.

Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, sudan çıkmaya direnen kişiyi kıyıya getirmek için nehre girdi.

Mehmet K, iki dalgıç polis nezaretinde sudan çıkartıldı.

Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı
Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı
Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı
Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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Adana'da yüzmenin yasak olduğu alanda Seyhan Nehri'ne giren kişiyi dalgıç polisler sudan çıkardı - Haberler
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