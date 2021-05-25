Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
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Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ersin Kara (27) yüzmek için merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndan geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Kara'nın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama başlattı.

Gencin yakınları gözyaşı dökerek polislerin arama çalışmalarını izledi.

Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.

Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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