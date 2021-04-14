Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Vagonların ters döndüğü kazada, makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde konteyner taşıyan ve aynı istikamette bulunan 2 yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde çarpıştı.
2 MAKİNİST YARALANDI
Kaza sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Kaynak: Anadolu Ajansı