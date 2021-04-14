Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Vagonların ters döndüğü kazada, makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde konteyner taşıyan ve aynı istikamette bulunan 2 yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde çarpıştı.

2 MAKİNİST YARALANDI

Kaza sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

14 Nisan Çarşamba 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
14 Nisan Çarşamba 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 14 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 14 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yük trenleri çarpıştı, vagonlar ters döndü! Feci kazada 2 makinist yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:18:18. #1.16#

title