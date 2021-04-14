Adana'da yük treni raydan çıktı
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Adana'da yük treni raydan çıktı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ABACI - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yük treni raydan çıktı Kazada iki makinist yaralandı Adana'da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı.

Adana'da yük treni raydan çıktı

Kazada iki makinist yaralandı

ADANA - Adana'da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı.

Kaza, Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Konteyner taşıyan yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yük treni raydan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ABACI

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