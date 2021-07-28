Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum

Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum
Demirören Haber Ajansı / Bekir Karakoca - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok. Bilgisayar mühendisliği istiyorum" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok. Bilgisayar mühendisliği istiyorum" dedi. 

Babası Mustafa Çakıcılı da Kozan'da öğretmen olan Ali Eren Çakıcılı, YKS sonuçlarını tatilde öğrendi. Birinci olmak için çok çalıştığını belirten Çakıcılı, "Bilgisayar mühendisliği istiyorum ama üniversite konusunda ilerleyen günlerde karar vereceğim" diye konuştu. 

Sınavlara 7/24 ders çalışarak hazırlandığını belirten Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok" dedi.

YKS'de çifte birincilik elde eden Ali Eren Çakıcılı, 14 yaşındayken Osmaniye, Adana, Mersin Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Niğde ve Kayseri ile 16 ilçeden 350 avcı ve atıcı arasında tek kurşun ve trap yarışmasında da birinci olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bekir Karakoca

Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı
İki milyondan fazla adayın girdiği YKS'nin birincisi Adana'dan çıktı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Reynmen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:22:19. #1.15#

title