Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Haberler
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Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
AA / Ahmet Başğen - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

İlçede polis ekipleri, halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede alkol satışı yapan büfe ve marketleri denetledi.

Belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

AA / Ahmet Başğen - Son Dakika Haberleri

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