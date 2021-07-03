Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı
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Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen yaz konserinde Pinhani grubu sevenleriyle buluştu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen yaz konserinde Pinhani grubu sevenleriyle buluştu.

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elbet Bir Gün Buluşacaktık" sloganıyla yaz konserlerini başlattı.

Konserde Pinhani grubu şarkılarını seslendirdi.

Bazı şarkılarda gruba eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı
Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı
Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı
Adana'da yaz konserinde Pinhani grubu sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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