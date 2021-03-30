Adana'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Adana'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve yetkililer ile öğrenciler, göç yolunda yaya geçidinde kırmızı şerit boyadı, polisler yaya ve sürücülere broşür dağıttı.

Gürçam, yaya geçidinin kullanımında farkındalık oluşturmak, yayaların trafikte önceliğini trafikte bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Aladağ'da Kaymakam Gürkan Üçüncü, ilçe merkezinde bulunan yaya geçidindeki beyaz şeritleri kırmızıya boyadı, sürücülere yaya önceliğini anlatan broşür dağıtıldı.

Aladağ Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki okullardaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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