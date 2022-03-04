Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da felç geçirdiği yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının 3 gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, bir apartmanın 3. katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Ş'nin seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler, çağrılan çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi.

Evdeki odalarda arama yapan ekipler, Zülfiye Ş'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Zülfiye Ş'nin 3 gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.