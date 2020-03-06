Adana'da "Yapabilirsin" belgeselinin gösterimi yapıldı

06.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:22

Gazeteci, yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun, Türkiye'nin dört bir yanından dokuz kadının ilham, umut ve cesaret dolu öykülerini anlatan "Yapabilirsin" adlı belgeselinin gösterimi yapıldı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim öncesi yaptığı konuşmada, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, yaşamın her alanında güçlü bireyler olarak yer alması gerektiğini ifade eden Küçük, "Mücadeleci, güçlü kadınlarımızın sayısının artmasını özlemle yineliyorum. Gazeteci, yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı, kendi hayatının iplerini eline almış, cesur, güçlü ve üretken kadınların hikayelerini konu alan 'Yapabilirsin' belgeselini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve farkındalık etkinlikleri kapsamında sizlerle buluşturmak, bu gösterimi çok daha anlamlı kılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası Tekelioğlu "Yapabilirsin" kitabını imzaladı.

Kaynak: AA