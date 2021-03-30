Adana'da yanan ormanlık alanlara kızılçam tohumu ekildi
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara kızılçam tohumu ekildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara kızılçam tohumu ekildi.
Orman Haftası kapsamında, Karaisalı Yerköprü mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Karaisalı Orman İşletme Müdürü Ali Kişi, etkinlikte 90 dekarlık alana kızılçam tohumu atacaklarını kaydetti.
Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demircioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Kurdak ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven