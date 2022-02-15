Adana'da yağışlarla barajların doluluk oranı arttı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlarda su seviyesi yükseldi.

Yaz aylarında sıcak hava dalgasına bağlı kuraklık nedeniyle kentteki barajlarda su seviyesi gözle görülür seviyelerde düştü. Özellikle Seyhan Baraj Gölü'nde suların kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Normalde sandallarla gidilen adaya vatandaşlar yaz boyu araçlarıyla ya da yürüyerek gitti. Son haftada etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yeniden yükseldi.

DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan son yağışlar yurt genelinde olduğu gibi bölgemizdeki barajların doluluğunu da pozitif yönlü etkilemiştir. Fakat unutulmamalıdır ki; suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde kullanılması her şart ve koşulda büyük önem arz etmekte olup DSİ Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet, yer altı barajı gibi depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın da 'su vatandır' hassasiyeti ile suyu israf etmeden, verimli ve etkili kullanmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ediyoruz" denildi.