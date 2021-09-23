Adana'da Türkiye'nin ilk atıksız festivali gerçekleşecek

ADANA (Bültenler) - Bu yıl gerçekleştirecek festivalle Adana'da sadece gastronomi değil sürdürülebilir gelecek için dönüşüm de konuşulacak. İyileştirme temasıyla festivalde ortaya çıkacak olan atıklar hem doğayı iyileştirecek hem de iyiliğe dönüşecek.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra mutfak kültürü ve lezzetini gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığı festival aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atacak. Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek. Adana Valiliği tarafından gerçekleştirilen festivalin atık yönetimi Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerin destekleriyle düzenlenecek.

"Gıda atıkları toprağı iyileştirecek"

Festivalde ortaya çıkan her atığın farklı bir alanda değerlendirileceğini ifade eden Adana Lezzet Festivali Gastronomi İçerik Sorumlusu Ebru Köktürk Koralı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adana Lezzet Festivali bu yıl farklı konulara da ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir'in yürüttüğü "Yaşamı İyileştiriyoruz" projesi olacak. Projeden aldığımız ilham ile çiğ sebze ve meyve atıkları festivalde toplanarak komposta dönüştürülecek. Elde edilen kompost, tarım topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilere ücretsiz verilmek üzere kullanılacak."

"Plastik kapaklar omurilik felçlileri için toplanacak"

Pişmiş gıdalar ise barınaklara gönderilerek hayvan dostlarımız ile paylaşılacak. Ambalaj ve bitkisel yağlar da geri dönüşümde kullanılmak üzere toplanacak. Festivalde aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'yle (TOFD) birlikte engelsiz yaşama farkındalık kazandırmak için Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek olacağız. Festivalde ziyaretçilerimizden plastik tüm kapaklarını TOFD için atık kutularına atmalarını isteyeceğiz. Festival sonunda toplanan kapaklar engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve medikal malzeme ihtiyaçları için bağışlanacak." Şeklinde konuştu.

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