Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, F.A. idaresindeki 33 NPL 59 plakalı otomobil, önce Suriyeli bir ailenin bindiği elektrikli bisiklete, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Suriyeli bebek ile anne ve babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü F.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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