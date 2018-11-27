Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki 07 GUK 93 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Umut T.A'nın kullandığı 01 EG 96 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Kazayı fark eden mahalle bekçileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından kanala giren bekçiler Hasan Ç'yi yaralı olarak araçtan çıkarttı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç, ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.