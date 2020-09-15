Adana'da TIR ile cip çarpıştı: 3 yaralı
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Adana'da TIR ile cip çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen TIR ile cip çarpıştı.

Adana'da TIR ile cip çarpıştı: 3 yaralı
15.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:01

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen TIR ile cip çarpıştı. Kazada, TIR şoförü Gani A., cip sürücüsü Hasan Ç. ile yanındaki Kazım E. yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gani A. yönetimindeki 33 DML 21 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı yöne geçerek Hasan Ç.'nin kullandığı 01 EZH 17 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip refüje, TIR da yol kenarına savruldu. TIR şoförü Gani A., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, Hasan Ç. ile Kazım E., cipte sıkıştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Hasan Ç. ile Kazım E.'yi sıkıştıkları araçtan çıkardı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan Kazım E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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