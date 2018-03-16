Adana'da Terör Propagandası ve Hakarete Tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen HDP Parti Meclisi Üyesi Barış Karabıyık tutuklandı.



Kozan Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Karabıyık'ın (47), sosyal medya hesabından Erdoğan'a hakaret içeren ve PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğunu tespit edildi.

Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Barış Karabıyık, 2015 genel seçimlerinde HDP'den Adana milletvekili adayı olmuştu.